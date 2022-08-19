Doğa kampı hafta içi de düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hafta sonları geleneksel olarak yapılan doğa kampları yoğun ilgi ve talep üzerine hafta içi de düzenlenecek.

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  • 19.08.2022 11:39
  • Güncelleme: 19.08.2022 11:39
Doğa kampı hafta içi de düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak Sarmısaklı Barajı’nda gerçekleştirilen doğa kampı bu yıl da devam ediyor. Doğa kampları başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Spor A.Ş. yoğun talep üzerine hafta sonu gerçekleştirilen kampları hafta içi de düzenleme kararı aldı. 
Birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinliklerin yer aldığı doğa kampları hafta içi de düzenlenecek. Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkarmak isteyen vatandaşlar için 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilecek doğa kampı kayıtları başladı. 
’Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi. Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.
Vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Kamp için kayıtlar ise Fizyospor Merkezi’nden yapılacak.

1ha

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