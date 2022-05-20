Doğa harikası Koramaz Vadisi’nde bahar temizliğine buyurun

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler otobüslerle bölgeye götürülecek.



KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 22 Mayıs Pazar günü düzenleyecekleri bahar temizliği hakkında basın toplantısı düzenledi. Deprem kırığı sonucu oluşan ve içinde eski medeniyetlere ait yaşam izlerini barındıran Koramaz Vadisi’nde önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Karaoğlu, 12 kilometre uzunluktaki vadide yapacakları temizlik çalışmasıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ekolojik dengeyi korumanın çok önemli olduğunu ifade eden Karaoğlu, isteyen herkesi bu etkinliğe katılmaya davet etti. Karaoğlu, “Otobüslerimiz Pazar günü saat 11’de Seyyid Burhanettin durağında Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi önünden kalkacak. Etkinliğimizi öğlede saat 12’de başlayıp saat 18.00’da bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevresel ve iklim sorunlarının her ülkenin birinci gündem konusu olduğunu belirten Karaoğlu, “Çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde, artan nüfus ve sanayileşmenin etkisi ile de büyük atık problemleri yaşanmaktadır. Plastik hayatımızın neredeyse her alanına girmiş son derece kullanışlı bir madde. Ancak dikkatsiz ve kontrolsüz kullanımı bir yandan da yaşamımızı tehdit ediyor” dedi.

Doğaya en çok zarar veren atıkların plastik atıklar olduğunu ve plastik atıkların ise ekolojik dengenin tahrip edilmesinde önemli rol oynadıklarını belirten Karaoğlu: “Bu sebeple plastiklerin doğaya karışmaması ve geri dönüştürülmesi, yaşanabilir bir dünya ve ekolojik dengenin korunması için çok önemlidir. Geri dönüşüm atık çöp miktarının azaltılmasını ve kaynakların tüketiminin sınırlandırılmasını hedefler” şeklinde konuştu.

“GÖZÜMÜZÜ KAPATTIK GÖRMÜYORUZ, KULAĞIMIZI KAPATTIK DUYMUYORUZ”

KİGDER Etkinlik Komisyon Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Ayla Koçer de, çevre kirliğinin canlı ve cansız bütün varlıkları olumsuz etkilediğini söyledi. Koçer, “Artık taşıyamayacağı kadar zarar gören doğa ve dünya bütün dengelerini bozdu. Gözümüzü kapattık görmüyoruz kulağımızı kapattık duymuyoruz. Biz KİGDER olarak evsel atık ve çöplerin toplanması için bütün duyarlı vatandaşları Koramaz Vadisi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.