Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'

Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır' dedi.

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  • 03.02.2022 13:35
  • Güncelleme: 03.02.2022 14:00
Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kanser engellenebilecek bir hastalıktır” dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün amacının özellikle kanser hastalığı konusunda insanları bilgilendirerek hastalığın erken tanısını sağlamayı ve bununla birlikte insanların sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, “Tüm dünyada özellikle akciğer, kalın bağırsak, meme, prostat kanseri gibi kanserler çoğunlukta gözükmektedir. Akciğer kanserinin sık görülmesinin en büyük sebebi sigaradır. Kadınlarda ise meme kanseri birinci sırada gözükmektedir. Bunun yanı sıra ikinci sırada da kalın bağırsak kanserleri gözükmektedir. Dolayısı ile her 7 kadından 1’inin meme kanseri olduğu istatistiklerle belli olduğu bir dönemde meme kanseri açısından taramalara gidilmeli ve bu konuda erken davranılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanseri konusunda da sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Berk, “Akciğer kanserinin en belirgin sebebi sigaradır. Kalın bağırsak kanserleri içinse yine erken tanıya yönelik kolon kanseri için tarama programları mevcuttur ve hastalık yayılmadan, hastanın hayatı tehdit edilmeden teşhis ve tedavileri mümkündür. Prostat kanseri ise ileri yaşlardaki her erkeğin aralıklı olarak testlerini yaptırıp, tarama programlarına katılmaları gerekmektedir. Kanser engellenebilecek bir hastalıktır. O nedenle erken teşhis için bir hekime ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

İHA

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