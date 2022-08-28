Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: 'Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir'

Fazla kilolarından şikayetçi olan kişilere mide balonu tedavisini anlatan Doç. Dr. Mehmet Büyükberber, mide balonu işleminin 20-30 kilogram fazlası olan kişilerde etkili olabileceğini ve işlem yapıldıktan 6 ay sonra mide balonunun çıkarıldığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 28.08.2022 11:40
  • Güncelleme: 28.08.2022 11:40
Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: 'Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir'

 Gastroenterelog Doç. Dr. Mehmet Büyükberber, fazla kilolarından şikayetçi olanların ve mide balonu taktırmak isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Doç. Dr. Büyükberber, mide balonu tedavisinden bahsederek, “Mide balonu, obezite tedavisinde endoskopik uygulanan bir tedavidir. Silikondan yapılmış bir balon yaklaşık 500 cc ile doldurmaktayız ve bunu da endoskopik yolla mideye yerleştirmekteyiz. İşlem süresi yaklaşık 15 dakika sürerken, anestezi altında yapılmaktadır. İşlem bittikten yarım saat sonra hastamız eve gidebilir. Herhangi bir şekilde yatışı söz konusu değildir” diye konuştu. 
‘30-40 KİLOGRAM FAZLASI OLAN HASTALARDA MİDE BALONU ETKİLİ OLMAMAKTADIR’
Mide balonu işleminin 20 ila 30 kilogram fazlası olan kişilerde etkili olduğunu ve 1 ay içerisinde 15-20 kilogram, 6 ay sonrasında ise 30 kilogram vermenin mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Büyükberber, “Mide balonu uygulamasında yan etki olarak da ilk 3-4 gün bulantı olabiliyor. Bunun için de hastamıza ilaç vermekte ve bu bulantıyı gidermekteyiz. Bundan sonrasında yaklaşık 6 ay boyunca herhangi bir sıkıntı olmamaktadır. Mide balonu, 20 ila 60 yaş arası cinsiyet farketmeksizin, özellikle 20-30 kilogram fazlası olan hastalara önermekteyiz. Çünkü 30-40 kilogram fazlası olan hastalarda mide balonu etkili olmamaktadır. Özellikle ameliyattan korkan obez hastalara da mide balonu önermekteyiz. Mide balonu taktıktan sonraki 15 gün içerisinde sıvı diyet veriyoruz ve 1 ay içerisinde de 15-20 kilo, 6 ay sonrasında ise 30 kilo kadar kilo vermek mümkün oluyor. Mide balonunun en güzel özelliği midede herhangi bir şekilde kalıcı bir hasar bırakmamaktadır. 6 ayın sonunda ise mide balonu çıkarılır” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu

Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

Başkan Büyükkılıç, 'Tarihi eserlerin değerlendirilmesini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte'

Başkan Büyükkılıç, “Tarihi eserlerin değerlendirilmesini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte”

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

Kayserispor'da Gavranovic'in durumu belirsiz

Kayserispor’da Gavranovic’in durumu belirsiz

YRP'li Önder Narin: 'Türkiye'de Gülşen aracılığıyla bir yeni 'Lady Gaga' oluşturulmaya çalışılıyor'

YRP’li Önder Narin: “Türkiye’de Gülşen aracılığıyla bir yeni ‘Lady Gaga’ oluşturulmaya çalışılıyor”

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

Çiçekçi Mustafa Çevik: 'Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı'

Çiçekçi Mustafa Çevik: “Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı”

30 bin dekar arazi sulamaya açılacak

30 bin dekar arazi sulamaya açılacak

Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: 'Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir'

Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: “Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir”

Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak

Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak