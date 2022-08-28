Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: “Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir”

Gastroenterelog Doç. Dr. Mehmet Büyükberber, fazla kilolarından şikayetçi olanların ve mide balonu taktırmak isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Doç. Dr. Büyükberber, mide balonu tedavisinden bahsederek, “Mide balonu, obezite tedavisinde endoskopik uygulanan bir tedavidir. Silikondan yapılmış bir balon yaklaşık 500 cc ile doldurmaktayız ve bunu da endoskopik yolla mideye yerleştirmekteyiz. İşlem süresi yaklaşık 15 dakika sürerken, anestezi altında yapılmaktadır. İşlem bittikten yarım saat sonra hastamız eve gidebilir. Herhangi bir şekilde yatışı söz konusu değildir” diye konuştu.

‘30-40 KİLOGRAM FAZLASI OLAN HASTALARDA MİDE BALONU ETKİLİ OLMAMAKTADIR’

Mide balonu işleminin 20 ila 30 kilogram fazlası olan kişilerde etkili olduğunu ve 1 ay içerisinde 15-20 kilogram, 6 ay sonrasında ise 30 kilogram vermenin mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Büyükberber, “Mide balonu uygulamasında yan etki olarak da ilk 3-4 gün bulantı olabiliyor. Bunun için de hastamıza ilaç vermekte ve bu bulantıyı gidermekteyiz. Bundan sonrasında yaklaşık 6 ay boyunca herhangi bir sıkıntı olmamaktadır. Mide balonu, 20 ila 60 yaş arası cinsiyet farketmeksizin, özellikle 20-30 kilogram fazlası olan hastalara önermekteyiz. Çünkü 30-40 kilogram fazlası olan hastalarda mide balonu etkili olmamaktadır. Özellikle ameliyattan korkan obez hastalara da mide balonu önermekteyiz. Mide balonu taktıktan sonraki 15 gün içerisinde sıvı diyet veriyoruz ve 1 ay içerisinde de 15-20 kilo, 6 ay sonrasında ise 30 kilo kadar kilo vermek mümkün oluyor. Mide balonunun en güzel özelliği midede herhangi bir şekilde kalıcı bir hasar bırakmamaktadır. 6 ayın sonunda ise mide balonu çıkarılır” şeklinde konuştu.