Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Öz, kolon kanserine yakalanma riskini arttıran etmenleri sıralayarak, "Risk faktörleri arasında sedanter bir yaşam, yüksek miktarda hayvansal ve yağlı gıda tüketimi, sigara, alkol ve obezite sayılabilir. Aileden geçen genetik risk faktörleri yakalanma olasılığını daha da artırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kolon kanserinin nasıl önlenebileceğine dair örnekler veren Öz, "En başta hayat tarzı değişikliğine giderek günlük yaşamda hareket artırılabilir. Örneğin günlük 30 ila 60 dakikalık bir yürüyüş yapılabilir. Sebze ve meyveler gibi bol posalı gıdalar daha çok tüketilebilir. Zararlı alışkanlıklar bırakılabilir. Ayrıca sağlıklı bir vücut kitle endeksine sahip olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİLER TÜMÖRÜN EVRE VE YERİNE GÖRE DEĞİŞİR"

Öz, kolon kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ortalama 45 yaşından itibaren risk artmaktadır ve 50 yaşından itibaren taramalar yapılmaktadır. Kolon kanserini tespit edeceğimiz kitlenin genel olarak yaş aralığı 50-70'tir. Bu yaş aralığında her 10 yılda bir kolonoskopi yapılıp, 2 yılda bir gizli kana bakılabilir. Bu aralıkta tümörün polip olduğu dönemde erken teşhis yapılabilir ve kansere yakalanmadan tedavi edilebilir. Böylece yüz güldürücü sonuçlar daha kolay alınabilir" şeklinde konuştu.

Öz, hastalığın tedavi süreci hakkında "Kolon kanserinin belirtileri, evresine ve yerleşimine göre değişir. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ishal, kabızlık, karında şişlik, tıkanma durumunda bulantı ve kusma, kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir. Tümörün boyutuna ve evresine göre kemoterapinin gerekip gerekmeyeceğine karar verilir" diye bilgi verdi.