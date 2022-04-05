Diyetisyen Savsa: 'İftarda çorba içtikten sonra yemeğe 10-15 dakika ara verilmeli'

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftarda sahurda neleri tüketmeli neleri tüketilmemeli konusunda bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, iftarda bir kase çorba içtikten sonra yemeğe 10 – 15 dakika ara verilmesi gerektiğini belirtti.

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  • 05.04.2022 18:26
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:26
Diyetisyen Savsa: 'İftarda çorba içtikten sonra yemeğe 10-15 dakika ara verilmeli'

Tekden Hastanesi’nde Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak görev yapan Ayşegül Savsa, Ramazan ayında nasıl beslenilmeli, iftar ve sahurda nelere dikkat edilmeli bunlarla ilgili bilgiler verdi.
Tavsiyelerde bulunan Savsa, sahurda beslenirken tokluk ve susuzluk açısından dikkat etmemiz gereken noktalara değinerek şunları söyledi:
“Sahurda yediğimiz yemekler bizim daha az susamamıza ve daha az acıkmamamıza sebebiyet verecektir bu yüzden doğru beslenme çok önemli. Sahurda protein ağırlıklı beslenmek gün içeresinde bizi daha çok tok tutacaktır. Mutlaka haşlanmış 1-2 yumurta tüketilebilir. Haşlanmış yumurta sevmeyenler için omlet yapılabilir. Geceden kalmış yemekleri bazen yemek isteyen insanlar var. Bu kişilerin çok yağlı ve salçalı yemeklerden uzak durmaları önerilir çünkü gün içerisinde daha çok acıkacaklardır. Pirinç yerine Bulgur Pilavı tercih edilebilir. Sahurda klasik bir kahvaltı, gün içerisinde bize daha uzun tokluk sağlayacak ve daha az susamımıza sebep olacaktır. Gece tatlı ihtiyacı olanları için meyve ve kuru meyveler tüketilebilir ya da bir tatlı kaşığı bal tüketilebilir” diyerek sahurda beyaz ekmek tercih etmek yerine tam buğday ekmeğin gün içerisinde tok tutmasını sağlayacağını aktardı.

‘YEMEK YEMEĞE ARA VERİLMELİ’
İftarda birçok yemeği art arda tükettiğimizde midede hazımsızlık ve şişkinliğin oluşabileceğini belirten Savsa, “Bir bardak su ve yanında 1-2 adet hurma ve daha sonrasında bir kase çorbayla iftarımızı devam ettirebiliriz. Bir kase çorba içtikten sonra yemeğe mutlaka 10-15 dakika ara verilmeli. Kalorisi yüksek yağlı yiyecekler yediğimizde hazımsızlık ve şişkinliğe neden olur. Midenin rahatlamasına izin vermek çok daha doğru olur” şeklinde konuştu.

‘İFTARDAN SONRA 1,5 – 2 LİTRE SU TÜKETİLMELİDİR’
İftar sofralarında olması gereken yemeklerden de bahseden Savsa, iftar sonrası neler tüketilebileceğine dair tavsiyelerde bulunarak, “sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagiller mutlaka olmalı gereken yiyeceklerdir. Yemeğin yanında bir kase yoğurt yine tam tahıl ekmek tüketilebilir. Ramazan pidesi tüketmek isteyenler bir avuç içi kadar da pide tüketilebilir. İftardan sonra 1,5 – 2 litre su mutlaka tüketilmelidir. 1 porsiyonda meyve veya bitki çayı içilmesini öneriyorum” dedi.

1ha

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