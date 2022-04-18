Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Kayseri Diş Hekimleri Odası Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Oda binasında yapılan olağan genel kurulda faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından seçimlere geçildi. Çarşaf liste ile yapılan oylamada, 182 oy alan Umut Kural başkan seçildi. Diş Hekimi Kural, 2007-2010 yılları arasında da oda başkanlığı yapmıştı.