Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi
Kayseri Diş Hekimler Odasının hafta sonu gerçekleşen Olağan Kongresinde Diş Hekimi Umut Kural yeni başkan seçildi.
- 18.04.2022 13:29
- Güncelleme: 18.04.2022 13:29
Kayseri Diş Hekimleri Odası Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Oda binasında yapılan olağan genel kurulda faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından seçimlere geçildi. Çarşaf liste ile yapılan oylamada, 182 oy alan Umut Kural başkan seçildi. Diş Hekimi Kural, 2007-2010 yılları arasında da oda başkanlığı yapmıştı.
1ha
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