Dilan Çukurcam ve Gamze Altuntaş Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Muğla Köyceğiz'de yapılan Türkiye Dağ Şampiyonası Koşusunda Kayseri'yi temsil eden sporcular elde ettiği başarılı sonuçlarla, Balkan Dağ Koşusunda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

PAYLAŞ
  • 04.04.2022 12:46
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:05
Dilan Çukurcam ve Gamze Altuntaş Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Muğla Köyceğiz’de yapılan Türkiye Dağ Şampiyonası Koşusunda Kayseri’yi temsil eden sporcular elde ettiği başarılı sonuçlarla, Balkan Dağ Koşusunda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden sporculardan Dilan Çukurçam üçüncü, Gamze Altuntaş dördüncü olurken, Merve Karakaya ise beşinci oldu. Sporculardan Dilan Çukurçam ve Gamze Altuntaş elde ettiği sonuç ile 14 Mayıs 2022 tarihinde Romanya’da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusunda ülkemizi ve Kayseri’yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcular ile antrenörleri Muzaffer Bayram Hülya Bayram’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

Kayseri’ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

DAHA FAZLA
'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

“Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Sarraf Gülderdi: 'Ramazan ayında altın satışları düştü'

Sarraf Gülderdi: “Ramazan ayında altın satışları düştü”

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e çıktı

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14’e çıktı

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Develi'de 330 aileye yemek desteği

Develi'de 330 aileye yemek desteği