Diğer ürünlere göre maliyeti düşük, hasadı devam ediyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde diğer ürünlere göre maliyeti düşük olan tohumluk ayçiçeğinde hasat devam ediyor.

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  • 15.10.2022 10:12
  • Güncelleme: 15.10.2022 10:12
Diğer ürünlere göre maliyeti düşük, hasadı devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde diğer ürünlere göre maliyeti düşük olan tohumluk ayçiçeğinde hasat devam ediyor.

Kabak, şeker pancarı ve patates gibi diğer ürünlere göre maliyeti düşük olması nedeniyle çiftçilerin radarına giren tohumluk Ayçiçeği kent genelinde birçok noktada ekimi yapıldı. İstenilen olgunluğa erişen ayçiçeklerinin hasadı başladı. Bu çerçevede Gemerek ilçesinde 70 dönüme ekimi yapılan tohumluk ayçiçeğinin hasadı el değmeden biçerdöverlerle yapıldı. Tarla sahibi Taner Pekyürek, rekoltenin beklenilenin üzerinde olacağını düşündüklerini söyledi.

“Diğer ürünlerden maliyeti düşük”

Çiftçi Taner Pekyürek, diğer ürünlere göre maliyetinin düşük olduğunu söyleyerek, "Bu sene ektiğimiz ürünlere dahil olaraktan yağlık ayçiçeği tohumu da ekmiş bulunmaktayız. Bu ürünü alternatif olarak diğer ürünlere nazaran ekmemizin sebebi diğer ürünlerden maliyetin düşük olması, ekonomik şartların maliyetleri çok yükseltmesinden dolayı alternatif olarak bu ürüne yöneldik. Başka bir sebebi ise bu ürünü sözleşmeli olarak ekip garantili bir şekilde teslim ediyoruz ve ödemesini şeker pancarına nazaran peşin olması bizi bu ürüne sevk etti. Bizim tavsiyemiz diğer çiftçi arkadaşlarımızın da bu ürünü ekip denemelerini tavsiye ediyoruz. Rekoltenin de beklentilerinin üzerinde olacağını düşünüyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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