Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi, kazadan burunları kanamadan kurtuldu.

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  • 20.10.2022 17:21
  • Güncelleme: 20.10.2022 18:27
Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi, kazadan burunları kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde 33 DNZ 62 plakalı minibüs ile 38 AGP 854 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs, tramvay yoluna devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar minibüsteki 3 kişiyi kapıdan çekerek çıkardı. Araçta bulunanların kazayı burunları bile kanamadan atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, tramvaydaki yolcular da tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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