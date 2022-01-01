Develispor’da ligin ikinci yarısı öncesi orta saha oyuncusu Oğuz Kaan Hösük ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor’da ayrılık. Sezon başında Boyabat 1868 Spor’dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan Hösük ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 7 maçta forma giyen Oğuz Kaan 2 gol kaydetti. Oğuz Kaan Hösük yaptığı paylaşımda, “Gururla formasını taşıdığım Develispor’dan karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan büyük Develispor taraftarlarına kulüp yöneticilerimize hocalarıma ve ailem gibi gördüğüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Develispor’a başarılar dilerim” dedi.