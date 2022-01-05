Develispor 3 takviye yapacak

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Develispor, ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Santrafor, forvet arkası ve sağ açık transferi yapacak olan Develispor'da belirlenen futbolcular ile görüşmeler devam ediyor.

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  • 05.01.2022 18:11
  • Güncelleme: 05.01.2022 18:11
Develispor 3 takviye yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Develispor, ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Santrafor, forvet arkası ve sağ açık transferi yapacak olan Develispor’da belirlenen futbolcular ile görüşmeler devam ediyor.

Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar’ın takviye isteği üzerine Develispor yönetiminin harekete geçti. Belirlenen bölgelere nokta transfer yapılacak. Hastoprakçılar’ın verdiği rapor doğrultusunda santrafor, forvet arkası ve sağ açık olmak üzere üç oyuncu transferi yapılacak. BAL Ligi 3.Bölge 3.Grup’ta ilk yarıyı 15 puan ile 4. sırada tamamlayan Develispor futbol takımı, bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da günde çift antrenman yaparak ligin ikinci yarısına hazırlanıyor.

Develispor Teknik Direktörü Hastoprakçılar, “İkinci yarıda daha iyi sonuçlar alarak çıkış yakalamak ve ilk iki sıraya kendimizi atmak istiyoruz. Bu nedenle de sıkı bir çalışma içerisindeyiz” diyerek iddialı olduklarını dile getirdi.

İHA

Kayseri Gündem
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