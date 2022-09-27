Develililer Derneği'nden Karamustafa'ya ziyaret

Develiler Derneği Başkanı İsmail Aslan ve yönetim kurulu, yeniden atanan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Kayseri Develililer Derneği, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti. Develi Seyrani Eğitim Vakfı yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Kayseri Üniversitesi’nin en gözde kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Develiler Derneği Başkanı İsmail Aslan, Kurtuluş Karamustafa’yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.