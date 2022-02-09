Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran ve Öksüt Mahalle Muhtarı Yusuf Okur'u makamında kabul etti.

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  • 09.02.2022 13:50
  • Güncelleme: 09.02.2022 14:06
Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran ve Öksüt Mahalle Muhtarı Yusuf Okur’u makamında kabul etti.

Her fırsatta 16 ilçenin her birini sık sık ziyaret eden, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya gelerek tüm ilçe belediyeleri ve mahalle muhtarları ile uyum kültürü içerisinde hizmetlerini yürüten Bakan Büyükkılıç, Gazi, Sarıca ve Öksüt mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçildiği günden buyana, adeta koltuğunda oturmadan hizmetten hizmete koarak muhtarlarla bir araya gelmeye, onların talep ve önerilerini bizzat dinlemeye önem veren Başkan Büyükkılıç’a, Develi ilçesi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran ve Öksüt Mahalle Muhtarı Yusuf Okur, nezaket ziyaretinde bulunarak, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Başkan Büyükkılıç, muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Muhtarlarımız bizim elimiz, kolumuz, mahallelerimizdeki temsilcilerimizdir. Vatandaşlarımızla aramızdaki kuvvetli bağların mimarı onlardır. Bizlerde bu anlayışla her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyor, el ele vererek hemşehrilerimize hizmet etmenin çabası içerisinde oluyoruz” dedi.

Ziyarette mahalle muhtarları Büyükkılıç’a, hizmetlerinden dolayı ve muhtarlara gösterdiği özel ilgi, alakadan dolayı teşekkür ederken, ziyaret sonrası muhtarlar Başkan Büyükkılıç’a tasarım çini hediye etti.

İHA

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