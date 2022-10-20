Develigücü galibiyet istiyor

Develigücü; ligin 4.haftasında oynayacağı Niğde Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda oynadığı maçlarda sahadan beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayan kırmızı siyahlılar, Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Sebahattin Tekin nezaretinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren takımda keyifler yerinde. Geçtiğimiz hafta Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Develigücü grupta 3 puanla 9. sırada yer alıyor.

23 Ekim Pazar günü Develi İlçe Stadı’nda oynanacak olan Develigücü ile Niğde Belediyespor karşılaşması saat 15.00’de ve Serkan Yücel düdük çalacak. Yücel’in yardımcılıklarını Hakan Kara ve Latife Kaya yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ömer Faruk Yaşar olacak.