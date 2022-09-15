Develi Yöresel Ürünler Pazarı hizmete açıldı

Develi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Develi Yöresel Ürünler ve Kadın Üreticiler Yöresel Ürünler Pazarı hizmete açıldı.

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  • 15.09.2022 11:52
  • Güncelleme: 15.09.2022 12:12
Develi Yöresel Ürünler Pazarı hizmete açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Develi Yöresel Ürünler ve Kadın Üreticiler Yöresel Ürünler Pazarı hizmete açıldı.

El emeği göz nuruyla Develi’de yetiştirilen ürünlerin aracısız bir şekilde yine Develililerle buluşturacak pazarın açılmasının ilçe ekonomisine katma değer üreteceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İçerisinde kadın girişimcilerimizin de ürettiklerini satabilecekleri Kadın Üreticiler Yöresel Ürünler Pazarı’nın da olması ayrı bir önem taşımaktadır. Bugün burada kadınlarımızın ne kadar güzel işlere imza attığına şahit olduk. Üreten kadın güçlü kadındır, güçlü kadın da güçlü toplum demektir. Güçlü toplum yolunda önemli işler gerçekleştiren kadınlarımızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Yöresel Ürünler Pazarımızı hayata geçirmemizde bizlere destek olan Öksüt Madencilik yöneticilerine de hemşerilerim ve pazar esnafımız adına teşekkür ediyorum. Develimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, “Çok farklı ürünlerin yer aldığı ve kaliteli ürünlerin Develililerle buluşmasına vesile olan bu nezih ve güzel pazarın hizmet vermesine vesile oldukları için Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’ı ve desteklerinden dolayı Öksüt Madencilik yöneticilerini tebrik ediyor; pazarımızın Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi.

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İHA

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