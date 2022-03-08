Develi yol ayrımında kaza: 9 yaralı
Olay, Kayseri Develi yol ayrımında saat 7:15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Develi yol ayırımında kontrolden çıkan servis kaza yaptı.
- 08.03.2022 10:34
- Güncelleme: 08.03.2022 10:34
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 9 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralanan kişiler tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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