Develi yol ayrımında kaza: 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 9 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralanan kişiler tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.