Develi'ye Ağır Ceza Mahkemesi kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Kayseri'nin Develi İlçesi'ne ağır ceza mahkemesinin kurulacağını söyledi.

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  • 04.06.2022 20:32
  • Güncelleme: 04.06.2022 20:37
Develi'ye Ağır Ceza Mahkemesi kurulacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; Kayseri’nin Develi İlçesi’ne ağır ceza mahkemesinin kurulacağını söyledi.

Kayseri merkez ve tüm ilçelerinde meydana gelen ve ağır ceza mahkemelerini ilgilendiren davaların en yakın ağır ceza mahkemesi olan Yozgat Boğazlıyan Adliye Sarayında görüldüğünün hatırlatılması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş; Develi ilçesinde kurulan adliye sarayının içerisinde duruşmaların görüleceğini paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan alınan bilgilere göre, yeni yargı yılında Kayseri merkez dahil tüm ilçelerinde meydana gelebilecek ağır ceza mahkemelerini ilgilendiren davaların, Develi ilçesinde görülebileceği öğrenildi.

Bilindiği üzere Develi ilçesine yapılan devlet yatırımı ile Develi Adalet Sarayı kurulmuştu.

İHA

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