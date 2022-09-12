Develi protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü münasebetiyle Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'la birlikte Turan Köylüoğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 12.09.2022 16:48
  • Güncelleme: 12.09.2022 17:27
Develi protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü münasebetiyle Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’la birlikte Turan Köylüoğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, öğrencilere başarılar dileyerek, “Beni en çok sevindiren ve heyecanlandıran hafta ilköğretim haftasıdır. Develimizde herkes gibi ben de ilk ders gününün o tatlı heyecanını yaşıyorum. 2022-2023 Eğitim-öğretim sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu. Çocukların başarısı için okul kadar ailelerinin de desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kaymakam Tunç “Öğrencilerimizle birlikte olmaktan ve onlara duyduğumuz güveni bir kez daha tazelemekten son derece mutlu oldum. Eğitim camiamıza hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

İstiklal Marşının okunmasının ardından ilçe protokolü öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
12 Eylül darbenin izini silemiyor

12 Eylül darbenin izini silemiyor

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Develi protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

Develi protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

Kahramanmaraşlılar Ali Dağı 360'ta buluştu

Kahramanmaraşlılar Ali Dağı 360'ta buluştu

Kayseri'de 2 bin 959 kişinin katılımı ile deprem tatbikatı

Kayseri'de 2 bin 959 kişinin katılımı ile deprem tatbikatı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

4
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

İYİ Partili Yücel: 'Belediye borçlarını 2-3 yıldır ödemiyor'

İYİ Partili Yücel: “Belediye borçlarını 2-3 yıldır ödemiyor”

DAHA FAZLA
İYİ Partili Erhan Özhan, Kayseri'nin gürültü sorununun çözülmesini istedi

İYİ Partili Erhan Özhan, Kayseri’nin gürültü sorununun çözülmesini istedi

'Döviz yönünü yukarı çevirdi'

‘Döviz yönünü yukarı çevirdi’

Suç makinesi koştu ama kaçamadı

Suç makinesi koştu ama kaçamadı

AFAD tatbikatına telefonla katılan Bakan Soylu: 'Türkiye genelinde 70 bini aşkın tatbikat yapacağız'

AFAD tatbikatına telefonla katılan Bakan Soylu: “Türkiye genelinde 70 bini aşkın tatbikat yapacağız”

Kayseri'de 319 bin 551 öğrenci ders başı yaptı

Kayseri'de 319 bin 551 öğrenci ders başı yaptı