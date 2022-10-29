Develi Protokolü'nden 'Gülü Ramço'ya Doğum Günü Sürprizi

Develi İlçesi'nde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası ilçe protokolü 'Ramço' namıyla bilinen Ramazan Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

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  • 29.10.2022 15:29
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:22
Develi Protokolü'nden 'Gülü Ramço'ya Doğum Günü Sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi İlçesi’nde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası ilçe protokolü ’Ramço’ namıyla bilinen Ramazan Gül’e doğum günü sürprizi yaptı.

Kasaplar sitesinde esnaf olan Ramço’yu, iş yerinde doğum günü pastası ve hediyeleriyle ziyaret eden ilçe protokolünü karşısında görünce duygu dolu anlar yaşayan ve tebriklerini kabul eden Ramço; memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti. Ramço’nun hem özel oluşu hem de çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle çok sevildiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Cumhuriyetimizin kurulduğu günde doğan Ramço’yu mutlu etmekten bizler de çok mutlu olduk. Develimizin en özel güllerinden olan Ramço’ya hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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