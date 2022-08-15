Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nin tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibi ile Develi'de yapılan yeni devlet hastanesine görevi başında saldırı sonucu şehit olan Develili Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin verilmesinin ardından, isminin yazılı olduğu tabela da 'Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi' olarak değiştirildi.

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  • 15.08.2022 15:56
  • Güncelleme: 15.08.2022 17:58
Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nin tabelası asıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibi ile Develi’de yapılan yeni devlet hastanesine görevi başında saldırı sonucu şehit olan Develili Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya’nın isminin verilmesinin ardından, isminin yazılı olduğu tabela da ‘Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ olarak değiştirildi.

Develililer olarak şehit Dr. Ekrem Karakaya’nın yeni hastaneye isminin verilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bir bölge hastanesi mahiyetinde hizmet verecek yeni hastanemizi Develimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız yine gönlümüze dokunarak şehidimizin ismini vermesinden dolayı tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca hastane yönetimimize de ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin şifa bulması adına gayret gösteren yeni hastanemizde adı yaşayacak olan Ekrem kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor; hastanemizin yeni isminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İHA

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