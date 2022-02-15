Develi'de zabıta ekiplerinden KDV denetimi

Resmi Gazete'de yayımlanan KDV indirimine ilişkin karar neticesinde Develi'de zabıta ekipleri tarafından KDV denetimi yapıldı 

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  • 15.02.2022 09:12
  • Güncelleme: 15.02.2022 09:12
Develi'de zabıta ekiplerinden KDV denetimi

Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin kararı bugün Resmî Gazete'de yayımlandı. Develi Belediyesi Zabıta müdürlüğü tarafından Develi’deki marketlerde KDV indirim oranı denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikâyet başvuruları üzerine Develi Belediyesi olarak denetimler yaptıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Devletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla uyguladığı politikalar sonrasında temel gıda ürünlerindeki KDV oranın fiyatlara çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi için zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler gerçekleştiriyoruz.
Yeni uygulanan ekonomik modele tam destek vermekle birlikte marketlerdeki fiyatlarda KDV indirimini fiyatlara yansıtarak bu sürece olumlu yönde katkı sağlamalarını önemli istirham ediyoruz. Hukukun gücüyle değil ahlak ilkeleriyle hareket eden her kim olursa her zaman kazanacak, milletimizin gönlündeki sevgisi ebedi olacaktır. Develimiz esnafından da bu hususta daha duyarlı davranmalarını önemle istirham ediyor, kendilerine güveniyoruz” diye konuştu.

1ha

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