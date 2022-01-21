Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte yapımı tamamlanan ve taşınma işlemleri devam eden yeni Develi Devlet Hastanesini ziyaret ederek son hazırlıklar hakkında bilgiler aldı.

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  • 21.01.2022 16:43
  • Güncelleme: 21.01.2022 17:23
Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte yapımı tamamlanan ve taşınma işlemleri devam eden yeni Develi Devlet Hastanesini ziyaret ederek son hazırlıklar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten sonra yapılan basın açıklamasında hastanenin on gün içerisinde taşınarak hizmet vermeye başlayacağını belirten Kaymakam Aslan, “2017’de temelleri atılan hastanemizin hizmete açılıyor olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü hastanemiz Develimize yakışır şekilde tamamlanmıştır. Elbette ki her yenilikte eksiklikler olur. Yeni hastanemizde de bazı eksiklikler muhakkak olacaktır. Bizler de hem bakanlığımızın hem de mahalli yönetimimizin yardımlarıyla bu eksiklikleri en kısa sürede gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Develimizin her yerinde olduğu gibi hastanemizde de hayırseverlerimizin eserlerini görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hastanemizin Develimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze, Belediyemize ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyor, Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Son teknolojiyle yapılan yeni hastanenin sadece Develi için değil komşu ilçelere de hizmet vererek bölge hastanesi konumunda hizmet vereceğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Bir Develili olarak hastanemize kavuşuyor olmanın gururunu yaşıyorum. Son rötuşları tamamlanan hastanemiz en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaktır. Develimize 150 yataklı modern bir hastane kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırseverlerimize şahsım ve tüm Develili hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Develi Belediyesi olarak bizler de her daim hastanemizin ihtiyaçlarını giderme noktasında gayretlerimize devam edeceğiz. Yeni hastanemizin Develimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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İHA

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