Develi'de yağ denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetimleri devam ediyor.

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  • 07.03.2022 16:26
  • Güncelleme: 07.03.2022 17:02
Develi'de yağ denetimleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetimleri devam ediyor.

Reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı ile stokçuluğu engellemek adına denetimlerin hassasiyetle devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Hafta sonundan bu yana ekiplerimiz marketlerde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdiler. Yapılan bu denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Devletimizin açıkladığı gibi yeterli ayçiçeyağı stokumuz var. Kimse kötü senaryolar yazıp halkımızı yönlendirmeye çalışmasın" dedi.

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İHA

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