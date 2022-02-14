Develi'de tütün operasyonu
Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi.
- 14.02.2022 12:47
- Güncelleme: 14.02.2022 14:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Develi Harman mahallesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN