Develi'de trafik etkinliği

Develi ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganı ile etkinlik düzenlendi.

Muammer Kocatürk İlkokulu önünde öğrencilerle bir araya gelen Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçe protokolü, ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ dedi. Düzenlenen farkındalık kampanyasında öğrencilere yaya geçidinin önemini anlatan Kaymakam Mehmet Tunç “Bugün 81 ilimizde saat 11.00’de Türkiye genelinde yayalar kırmızı çizgimiz yayaların önceliklerini ifade etmek amacıyla çocuklarımızla beraberiz” diyerek küçük yaşlarda trafik bilincinin yerleşmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ilçe genelindeki ışıksız yaya geçitlerinden bir tanesinin Belediye ekipleri tarafından kırmızıya boyandığını belirten Cabbar Başkan “Bizler burada öğrencilerimizle sürücülerimize bir çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde sürücülerimiz daha duyarlı daha dikkatli olsunlar. Önceliği yayaya, öğrencilerimize, çocuklarımıza versinler. Amacımız, temennimiz sürücülerin daha duyarlı daha dikkatli, daha yavaş ve hassas olmaları. Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek, hatta yaralanma ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak için karşıdan karşıya geçen ilçe protokolü, daha sonra Muammer Kocatürk İlkokulunu ziyaret etti.