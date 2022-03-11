Develi'de kar yağışı etkili oluyor

Develi'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Develi İlçesi'nde de etkili oldu.

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  • 11.03.2022 15:04
  • Güncelleme: 11.03.2022 16:15
Develi'de kar yağışı etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi’de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Develi İlçesi’nde de etkili oldu.

İlçede, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etti. Okulların 1 tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 10 santimi geçerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İHA

Kayseri Gündem
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