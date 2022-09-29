Develi'de kadın üreticilerini desteklemek için protokol imzalandı

Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü adına Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Develi Kadın Üreticiler Kooperatifi ile bir maden işletmesi arasında kadın girişimcileri desteklemek adına hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

PAYLAŞ
  • 29.09.2022 10:02
  • Güncelleme: 29.09.2022 10:14
Develi'de kadın üreticilerini desteklemek için protokol imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü adına; Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Develi Kadın Üreticiler Kooperatifi ile bir maden işletmesi arasında kadın girişimcileri desteklemek adına hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Kaymakamlık makamındaki protokol imza töreni; İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, maden işletmesinin Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Kadın Üreticiler Kooperatifi Başkanı Ayşe Çiftçi arasında yapıldı. İmza töreninde hazır bulunan, projenin hayata geçirilmesi için ilk günden beri büyük emek veren komite üyelerinden; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Avanoğlu, Develi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ali Orhan, Halk Eğitim Müdürü Gazi Yorulmaz, Öksüt Madencilik Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz, Toplumsal Kalkınma Şefi Tufan Kaya ve Halkla İlişkiler Uzmanı Özge Sönmez Bolat projenin uygulama süreci ile ilgili geribildirimlerde bulunarak kaymakamı ve belediye başkanının tavsiye ve talimatlarını aldı. İmza töreni sonrası; uzun süren çalışmalar sonrasında gelinen bu aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelin Usta Özkayhan, ev ekonomisine katkı sağlamak için gönüllü bir birliktelik sağlayan kadın girişimciler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği yaparak projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi

Öznesi kadın olan böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; “Kadınların hayatın her alanında yer almaları ve üretime katılmalarını çok önemsiyoruz ve bu konuda projeler geliştiriyoruz. Alın teri, el emeği ile hayatımızı güzelleştiren ve bu uğurda mücadele eden tüm kadınlarımızın ilçemizde yapacakları çalışmalar ilçemize önemli katma değer kazandıracaktır. Üreten Kooperatif Başkanımız Ayşe Çiftçi özelinde bu proje için emek harcayacak olan tüm kadınlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyor; ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaş kurumlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Hayata geçirilecek olan projenin ilçe kadınları için de örneklik teşkil etmesi dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet Tunç da; “Kaymakamlık olarak bizler de kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kırsaldaki kadınlarımızın işgücüne katılımının artırılması için yapacakları tüm çalışmalarda devletimizin desteklerini kadınlarımıza ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, kadınlarımıza başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Develi'de trafik etkinliği

Develi'de trafik etkinliği

DAHA FAZLA
Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'