Develi'de kadın üreticilerini desteklemek için protokol imzalandı

Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü adına; Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Develi Kadın Üreticiler Kooperatifi ile bir maden işletmesi arasında kadın girişimcileri desteklemek adına hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Kaymakamlık makamındaki protokol imza töreni; İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, maden işletmesinin Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Kadın Üreticiler Kooperatifi Başkanı Ayşe Çiftçi arasında yapıldı. İmza töreninde hazır bulunan, projenin hayata geçirilmesi için ilk günden beri büyük emek veren komite üyelerinden; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Avanoğlu, Develi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ali Orhan, Halk Eğitim Müdürü Gazi Yorulmaz, Öksüt Madencilik Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz, Toplumsal Kalkınma Şefi Tufan Kaya ve Halkla İlişkiler Uzmanı Özge Sönmez Bolat projenin uygulama süreci ile ilgili geribildirimlerde bulunarak kaymakamı ve belediye başkanının tavsiye ve talimatlarını aldı. İmza töreni sonrası; uzun süren çalışmalar sonrasında gelinen bu aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelin Usta Özkayhan, ev ekonomisine katkı sağlamak için gönüllü bir birliktelik sağlayan kadın girişimciler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği yaparak projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi

Öznesi kadın olan böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; “Kadınların hayatın her alanında yer almaları ve üretime katılmalarını çok önemsiyoruz ve bu konuda projeler geliştiriyoruz. Alın teri, el emeği ile hayatımızı güzelleştiren ve bu uğurda mücadele eden tüm kadınlarımızın ilçemizde yapacakları çalışmalar ilçemize önemli katma değer kazandıracaktır. Üreten Kooperatif Başkanımız Ayşe Çiftçi özelinde bu proje için emek harcayacak olan tüm kadınlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyor; ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaş kurumlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Hayata geçirilecek olan projenin ilçe kadınları için de örneklik teşkil etmesi dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet Tunç da; “Kaymakamlık olarak bizler de kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kırsaldaki kadınlarımızın işgücüne katılımının artırılması için yapacakları tüm çalışmalarda devletimizin desteklerini kadınlarımıza ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, kadınlarımıza başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.