Develi’de Güneş Enerji Santrali kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali projesine sağlayacağı destek ile çiftçinin yanında yer alacak bir projeye daha imza atacaklarını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir’in destek vereceği Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi Güneş Enerjisi Santrali planlanan uygulamanın, Kayseri’de tarımsal sulamada belediyelerin yapacağı ilk proje niteliği taşıdığını belirtti. Büyükkılıç “Yerel yöneticiler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında başlattığımız seferberliği genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Güneş Enerji Santrali projesi ile yine bir ilke imza atıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destek vereceği Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan proje, Kayseri’de tarımsal sulamada belediyelerin yapacağı ilk proje niteliği taşıyor. Proje ile S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali ile tarımsal sulama kooperatiflerinin enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyoruz. Örnek teşkil edecek bir proje daha şehrimize, ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Develi Epçe Mahallesi’ndeki Kapalı Sulama Tesisi’nin enerji ihtiyacını karşılayacak, tarımsal sulama projesi ile S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali ile tarımsal sulama kooperatiflerinin enerji maliyetleri azaltılarak üretime önemli bir katkı sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destek olduğu proje, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Develi Belediye Başkanlığı, Öksüt Madencilik ve S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi ile ortak işbirliği protokolü ile hayata geçirilecek.