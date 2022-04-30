Develi'de dolu ve yağmur etkili oldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
- 30.04.2022 17:02
- Güncelleme: 30.04.2022 18:19
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Kayseri’nin Develi ilçesinde aniden başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayram alışverişi için çarşıya gelen bazı vatandaşlar araçlarının içinde yağmur ve dolu yağışının denmesini bekledi. Kısa süre etkili olan dolu yağışı daha sonra etkisini yitirdi.
İHA
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