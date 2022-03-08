Develi'de 'Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı' protokolü imzalandı

Develi'de Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ESG Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz'ın katılımı ile ilçedeki kadınların hazırladıkları doğal ve organik ürünlerin satılacağı, 'Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı' projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 08.03.2022 15:13
  • Güncelleme: 08.03.2022 15:47
Develi'de 'Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı' protokolü imzalandı
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Develi’de Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ESG Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz’ın katılımı ile ilçedeki kadınların hazırladıkları doğal ve organik ürünlerin satılacağı, “Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı” projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Yılın 365 günü faaliyet gösterecek olan Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı, ilçenin mini terminali içerisinde inşa edilecek. Tamamen ahşaptan, hijyenik ve konforlu bir ortamda yapılacak pazar yeri, kış ve yaz aylarının olumsuz hava şartlarından etkilenilmeyecek şekilde dizayn edilecek. Yapılacak pazar yeri ilçedeki kadınların yaptıkları el yapımı doğal ve organik ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

Kadınların daha fazla üretimde, iş yaşamında, ekonomik faaliyet ve hayatın içinde yer alarak sosyalleşmelerine imkân sağlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yapılacak pazar yeri ile ilçemizde farklı yerlerde yöresel ürünlerini satan kadın üreticilerimiz, nezih bir ortamda bir araya toplayarak kadın üreticilerimiz ve hemşerilerimiz için tek çatı altında uygun bir ortam oluşturacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün ruhuna uygun olarak imzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Develi’mizin sosyal ve ekonomik gelişmesi için birçok projede bizlere destek veren Öksüt Madencilik şirketine bu projedeki destekleri için de teşekkür ediyor en kısa sürede yapımını tamamlayacağımız “Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarının” kadın üreticilerimize ve Develi’mize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Öksüt Madencilik A.Ş. firmasından ESG Direktörü Pelin Pelin Usta Özkayhan ise Dünya Kadınlar Gününde bu projenin imzalanmasının ayrı bir öneminin olduğunu ifade ederek, “Şirketimizin kadın istihdamı politikası ve projelerimizle kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık anlayışının benimsiyoruz. İlgili proje vesilesiyle kadınların ürettiği ürünler ile ev ekonomilerine katkı sağlamanın yanında toplumdaki yeri ve önemi daha da artacak ve kadınlara gerekli desteğin verilmesi durumunda ayaklarının üzerinde durarak hayatta daha başarılı işlere imza atacaklardır” dedi.

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İHA

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