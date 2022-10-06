Develi Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

PAYLAŞ
  • 06.10.2022 09:13
  • Güncelleme: 06.10.2022 09:13
Develi Belediyespor ilk galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan

Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın

Setler:

1.Set:25-22

2.Set: 25-22

3.Set 25-16

Süre: 104 dakika (33, 37, 34)

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

DAHA FAZLA
Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Motorine 3 günde 3'üncü zam yolda

Motorine 3 günde 3’üncü zam yolda