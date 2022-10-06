Develi Belediyespor ilk galibiyetini aldı
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
- 06.10.2022 09:13
- Güncelleme: 06.10.2022 09:13
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan
Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın
Setler:
1.Set:25-22
2.Set: 25-22
3.Set 25-16
Süre: 104 dakika (33, 37, 34)