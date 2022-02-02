Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı

Develi Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği iki ilçe belediyesi kardeş şehir oldu.

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  • 02.02.2022 17:43
  • Güncelleme: 02.02.2022 19:24
Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği iki ilçe belediyesi kardeş şehir oldu.

Üsküdar gibi kadim bir ilçeye belediye başkanlığı yapan ve belediyeciliği zirvelere taşıyan bir isim olan Hilmi Türkmen ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Cabbar Başkan, “Hilmi Türkmen Başkanımın engin tecrübelerinden daha fazla istifade etme imkânı bularak Develimiz için güzel proje ve hizmetlere vesile olacak olan kardeş şehir protokolünün Develi ve Üsküdar Belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri ağabey sıcaklığında karşılayan Hilmi Türkmen Başkanım başta olmak üzere kıymetli meclis üyelerine ve özellikle hemşerimiz Münevver Yorulmaz ve Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel’e şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük önem taşıyan bu protokol töreninde şahsıma eşlik eden Develi Belediyesi meclis üyelerimize, bizleri burada yalnız bırakmayan Develi ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Cebeci Ağabeye ve yönetim kuruluna, Genç Develililer Derneği Başkanı Cengiz Avcılar ve yönetim kuruluna, İstanbul’da faaliyet yürüten mahalle derneklerimize, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir’e, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Güngör Karaali’ye, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı’ya çok teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu dinamikler ve köklü belediyeciliğiyle Kayseri’nin kırsaldaki en büyük ilçesi olan Develi Belediyesi ile kardeş belediye olmalarından mutluluk duyduğunu ve Develi’ye yaptığı ziyaretten büyük bir memnuniyetle ayrıldığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Karşılıklı tecrübe ve fikirlerimizi paylaşacağımız daha da önemlisi Üsküdar ile Develi arasında gönül köprüleri atacağımız bu protokolün her iki belediyemize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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İHA

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