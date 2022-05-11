Develi Belediyesi'ne hayırsever desteği

Develili hayırsever Ramazan Kılınç, mezarlığın genişletilmesi için arsasını belediyeye bağışladı.

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  • 11.05.2022 10:46
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:21
Develi Belediyesi'ne hayırsever desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develili hayırsever Ramazan Kılınç, mezarlığın genişletilmesi için arsasını belediyeye bağışladı.

Küçük Künye Mahalle Mezarlığı’nın genişletilip mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması için hayırsever Ramazan Kılınç, mezarlığın yanında bulunan 6 bin 775 metrekare arsasını Develi Belediyesine devretti. Mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bağışta bulunduğu için hayırsever Ramazan Kılınç’a teşekkürler eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Memleketine kalıcı bir eser bırakan Ramazan Ağabeyimize hayrından ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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