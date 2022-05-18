Develi Belediyesi'nden ilkokul öğrencilerine 'sıfır atık eğitimi'

Develi Belediyesi, ilçe merkezindeki tüm ilkokullarda sıfır atıkla ilgili bilgilendirme seminerlerini tamamladı.

PAYLAŞ
  • 18.05.2022 10:05
  • Güncelleme: 18.05.2022 10:27
Develi Belediyesi'nden ilkokul öğrencilerine 'sıfır atık eğitimi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi, ilçe merkezindeki tüm ilkokullarda sıfır atıkla ilgili bilgilendirme seminerlerini tamamladı.

Develi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Nimet Aksoy tarafından verilen bilgilendirme seminerlerinin sonuncusu olan Turan Köylüoğlu İlkokulundaki seminere katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yaptığımız çalışmalarla Develimizin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de hizmet ediyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını atık oluşması durumunda geri kazanımının sağlanması ve öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık eğitim seminerlerimizi tamamladık. İnşallah yavrularımızın bu yaşlarda kazanacağı duyarlılık, Develimizi daha yaşanabilir ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine üst üste zam yolda

Benzine üst üste zam yolda

Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

Başkan İlmek: 'Garipçe, TOKİ ile daha da gelişecek'

Başkan İlmek: “Garipçe, TOKİ ile daha da gelişecek”

Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

Psikiyatr Dr. Hacımusalar: 'Gençlerde en çok görülen ölüm nedeni intihar'

Psikiyatr Dr. Hacımusalar: “Gençlerde en çok görülen ölüm nedeni intihar”

Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi

Başkan Büyükkılıç, TBB'de yeniden encümen üyesi seçildi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır'

Kayseri Valisi olan Çiçek, eski görev yerinden böyle uğurlandı

Kayseri Valisi olan Çiçek, eski görev yerinden böyle uğurlandı

DAHA FAZLA
Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni

Kayseri OSB'de Tacikistan ile iyi niyet metni

Vali Günaydın Kayseri'ye veda etti

Vali Günaydın Kayseri'ye veda etti

Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde

Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi

Metruk binada, 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi