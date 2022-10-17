Develi Belediye mağlubiyeti seriye bağladı

Sezona Halkbank mağlubiyeti ile başlayan Develi Belediye ilk iç saha maçında Ziraat Bankasını mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe deplasmanına giden Develi ekibi bu maçı kaybetti. Evindeki ikinci maçta Cizre Belediyesi’ni konuk eden Develi Belediye bu maçı da set alamadan kaybetti. Mağlubiyeti seriye bağlayan Develi Belediye gelecek hafta Bursa Büyükşehir Belediye Spor deplasmanına gidecek. Dört puanı bulunan mavi beyazlılar 11’inci sırada yer alıyor.