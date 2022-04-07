Develi Belediye Başkanı Cabbar: 'Efeler Ligi hayırlı olsun'

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ‘Ramazan Sohbetleri’ programına katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele edeceğinin müjdesini verdi. Cabbar, "Efeler Ligi hayırlı olsun. Playofflarda maalesef ki başarılı maçlar çıkarmadık. Hep kıl payı kaybettik. Öncelikle Develi gerçekten voleybolu çok seviyor. Birçok ilçede genellikle futbol turnuvası düzenlenir. Bizler Develi'deki voleybol potansiyelini gördük. Biz 2016'da 3'üncü ligde bir takım oluşturduk. Sonra ilginin olumlu olduğunu görünce 2'inci lige çıktık. 2'inci ligde güzel bir ambiyans yakaladık. 2'inci lige çıktıktan sonra da 1'inci lige çıktık. 1'inci ligde de seyircinin de desteğiyle güzel bir sezon geçirdik. 1'inci ligi de 1'inci olarak bitirerek Playofflara katıldık. Playofflarda da tüm maçlarımızı kıl payı bir şekilde kaçırdık. Daha sonra bu emeğimizin karşılığı olarak Allah bize bir fırsat çıkarttı. Şu anda Efeler Ligi'nde bir takımımız ligden çekilme kararı aldı ve fedarasyon bizimle iletişime geçti. Biz grubumuzu lider olarak tamamladığımız için o kulüple de anlaşarak o hakkın bize devredileceği yönünde bir talepleri oluştu. Biz de cuma günü nasip olursa hem fedarasyona hem de ilgili takıma giderek gerekli prosedürleri gerçekleştireceğiz. Şu anda bir aksilik yok bütün görüşmeleri tamamladık. Cuma günü imza attığımızda bu sezon Efeler Ligi'nde Develi Belediyspor olarak maçlarımıza çıkacağız. Ülkemizde voleybol noktasında üst seviyelerde olan takımlarla yarışacağız. Efeler Ligi Develimize hayırlı olsun. Önümüzdeki sezon güzel bir başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Bizler buna inanıyoruz. Hayal edemezseniz başaramazsınız. Bizler takım oluşturduğumuz da 1'inci lige çıkacağımıza inanmadılar. Bizler mücadelemizin ödün vermedik. 1'inci lige çıktığımız sezon şampiyon olduk. Bu kolay bir başarı değil. Biz bunu başardık. Biz 1'inci lige çıktık ve şampiyon olduk. Seyircimizin bu başarıda desteği çok büyük. Ben bu sevginin Efeler Ligi'nde de bize çok başarı sağlayacağına inanıyorum. Sizlerin de bu başarıda etkisi büyük olacak. Biz Develi Belediyesi olarak Türkiye'de Develi'yi tanıtacak bir atmosfer yaratmış olacağız. Develi Belediyespor da şehrin takımı statüsünde görülmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ben Efeler Ligi'nde de kalıcı bir takım oluşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.