Develi Belediye, Altekma'yı konuk edecek
Kayseri'yi Efeler Ligi'nde temsil eden Develi Belediye, Cumartesi günü sahasında İzmir ekibi Altekma'yı konuk edecek.
- 27.10.2022 18:44
- Güncelleme: 27.10.2022 18:44
Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediye Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Altekma maçına hazırlanıyor. Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Develi ekibi bu sezon çıktığı 5 maçtan sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında oynadığı Ziraat Bankkart’ı mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçı kaybeden Develi ekibi haftaya 12’nci sırada girdi. Develi Belediye ile Altekma arasında oynanacak olan müsabaka Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
1ha
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