Develi Belediye, Altekma’yı konuk edecek

Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediye Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Altekma maçına hazırlanıyor. Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Develi ekibi bu sezon çıktığı 5 maçtan sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında oynadığı Ziraat Bankkart’ı mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçı kaybeden Develi ekibi haftaya 12’nci sırada girdi. Develi Belediye ile Altekma arasında oynanacak olan müsabaka Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.