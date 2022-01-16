Develi 2. Merhale Sulama Projesi'ne 50 Milyon Ödenek

 Kayseri'de 50 milyon lira ödenek ayrılan 'Develi 2. Merhale Projesi', 57 bin hektar alanda sulu tarım olanağı sağlayarak, ekonomiye yıllık 69,6 milyon lira katkıda bulunacak.

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  • 16.01.2022 12:19
  • Güncelleme: 16.01.2022 12:19
Develi 2. Merhale Sulama Projesi'ne 50 Milyon Ödenek

Kayseri’de Develi 2.Merhale Sulama Projesi olarak bilinen, Yeşilhisar Ovası Kapalı Sulama Projesi için, 2022 yılı yatırım programına 50 milyon lira ödenek ayrıldı. İlk proje planlama 1970 yılında onaylanan ve iki merhaleye ayrılan projenin ilk merhalesi, 1987 yılında tamamlanarak 18 bin 416 hektar alan sulu tarıma açıldı.  Develi II. Merhale Projesi - Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları kapsamında 177 bin 800 dekar arazinin sulanması ve toplulaştırması yapılacak. Bu sulamanın 119 bin 200 dekarı cazibe, 17 bin 100 dekarı pompaj ve 41 bin 500 dekarı ise YAS sulamasıdır. 30.12.2013 tarihinde işe başlanan proje revizyonu gereği 11.09.2017 tarih ve 613507 sayılı olur ile tasfiye işlemi gerçekleştirildi. Kalan imalatlar “Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı" işi adı altında devam edilecek olup ihale sürecinin de devam ettiği belirtildi. Kayserili siyasiler tarafından ele alınan konunun çözümü için harekete geçildi.

BGC

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