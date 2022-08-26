Deva Partili Metin Özkaya: “Belki bir iki ay sonra biz altılı masadan kalkabiliriz”

Öztürk, “Belki bir iki ay sonra biz altılı masadan, teşekkür ederek, bizim birbirimize vereceğimiz bu kadardı, bundan sonra bir şey yok diyerek kalkabiliriz. Ben bu ihtimali de görüyorum” dedi.

Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Özkaya, siyaset denilince akla gelen hırsız, adam kayıran, liyakatsiz, kelimelerinin siyasetçinin üzerine yapışmış bir algı olduğunu söyledi. Bu algının yapılmasından çok rahatsızlık duyduklarını dile getiren Özkaya, “Bazen bir şey anlatırken diyorum ki bunu söylüyorum ama insanlar buna inanmaz ki. Ben de olsam bende inanmam diyorum. Öyle bir ortam var ki yani şimdi bize dürüst kendini aşmış, dünyayı tanıyan, dünyayla barışık yaşayacak insanlar lazım. Dünyayla barışık olmadan o özgürlükleri, o güzellikleri memleketimize getiremeyiz. Türkiye’de biliyorsunuz müthiş bir sıkıntı var. İnsanlar arasında müthiş bir bölünme var. İnsanlar birbirini dinlemez hale geldi. Bizim gençlerden ve bütün vatandaşlarımızdan tek ricam Ali Babacan’ın geçmişini araştırıp, incelemeleridir. Orada geçmişte söylediğinin tersine biri bana mesaj atsın, ‘bak başkanım sen böyle dedin ama 2011 yılında bunu demişti şimdi tam tersine bir şey söylüyor’ desin, ben kamuoyundan özür dileyerek il başkanlığından, her şeyden istifa etmezsem ahlaksızım. Bu kadar inancım var” şeklinde konuştu.

‘YANİ O SEÇMEN KAĞIDINDA DEVA’NIN O MAVİ DAMLASI OLACAK’

Altılı masanın Türkiye için bir kazanç olduğunu söyleyen Öztürk, altılı masanın kazanması halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini söyledi. Öztürk, “Altılı masa Türkiye’nin bir kazancı oldu ama sonucu nereye varır? Bir aday çıkarabilir mi? Altı parti bir araya gelip çok güzel işlere imza atabilir mi? Bu konularla ilgili benim şahsi olarak biraz şüphelerim var. Fakat bugün Türkiye’ye güçlendirilmiş parlamenter sistem kazandırıldı. Bununla alakalı altı parti beraber veya tek tek biz iktidara gelirsek bu güçlendirilmiş parlamenter sistem geçeceğiz. Genel başkanımız ‘biz kendi logomuzla, kendi şerefimizle, kendi şanımızla seçilmenin önüne çıkacağız’ dedi. Yani o seçmen kağıdında DEVA’nın o mavi damlası olacak. Hiçbir ittifakın içinde olmadan olacak orada. Biz bu memleketin kötüye gittiğini, çok diplere gittiğini biliyoruz. Rakamlar, göstergeler bunu gösteriyor. Her şey bunu gösteriyor. Biz bu memleketi bu diden alıp elinden tutarak çıkaracağız ifadelerini kullandı.

Halkıda bazı yanılgıların olduğunu dile getiren Öztürk, “Temel yanlışları var. Şimdi AK Parti’yi tek bir parti, Cumhur ittifakı sadece MHP ile AK Parti gibi düşünülüyor. Bunun içerisinde Büyük Birlik var, onun içinde küçüğün de küçük ortağı Vatan Partisi var. Aslında altta başka partiler de var onların ismini vermeyim” dedi.

‘EYLEM PLANLARINI LAF OLSUN TORBA DOLSUN DİYE YAPMADIK’

Altılı masanın vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını ifade eden Öztürk, “Altılı masa bir araya geliyor. O özlenen eski kültürü, genel başkanların bir araya gelip komik ve güzel bir şekilde sanki yeniden canlandırdıkları için aslında kültürün devamı anlamında bir altılı masa. Yani altılı masada oturuyoruz konuşuyoruz ama daha hiçbir şey belli değil. Yani belki bir iki ay sonra biz altılı masadan, teşekkür ederek, bizim birbirimize vereceğimiz bu kadardı, bundan sonra bir şey yok diyerek kalkabiliriz. Ben bu ihtimali de görüyorum. Ben altılı masanın artmasından taraf değilim hatta biraz fazla olduğunu da düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok farklı fikir o kadar zor olur. Yani bu bir kültür tabi, bir araya gelmek, oturmak, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak çok önemli ama biraz arttıkça da herkes aynı yere kilitlenemiyor. Bizim masada oturmamızın en büyük sebebi eylem planlarımız olduğu için. Bu eylem planlarını laf olsun torba dolsun diye yapmadık” diye konuştu.