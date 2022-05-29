Dernek Başkanı Tümtürk: “Doğu Türkistan’da 7 yıldır soykırım uygulanıyor”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında Doğu Türkistan’ da yapılan işkence ve zulüm konusu ele alındı. Doğu Türkistan Kül. ve Dayanışma Derneği ve Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamada Uygur Türklerinin mağduriyetine de değindi. Tümtürk; “6 –7 yıldır Doğu Türkistan da soykırım uygulanmakta. Bunu herkes çok iyi biliyor. Kaderin cilvesi Uluslararası dengeler ve dünyadaki zulmün müsebbibi olan birleşmiş milletler üyesi olan Çini ekonomik askeri siyasi etkinliği ve gücü maalesef Doğu Türkistan’da 35 milyon Müslüman uygulanan soykırımı anlatmaya zaman vermedi bizi yalancı iftiracı durumuna kendini haklı durumda ve mağdur göstermeye çalıştı. Bunda da başarılı oldu üzülerek söylüyorum ama bugün dünya 2016 yılından itibaren sınırları kapatarak kampları ve cezaevlerini inşa ederek adeta 5 milyona yakın Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türkünü cezaevinde işkence edip soykırıma tabi tutarken Hitlerin 1940 yıllarda Yahudilere uygulamış olduğu bu soykırımın daha alçakça ve daha uykusuz boyutunu hem namusumuzu h kirleterek hem de inancalarımızı ve bizim ahlakımızı ayaklar altına almakta. Dünya’nın birçok ülkesi bütün ki Amerika’dan Avrupa’nın birçok ülkesine Kanada, Avustralya, Fransa, Norveç ve bütün ülkeler Çinin Doğu Türkistan da soykırım uyguladığını itiraf etmiş ve bunu kabul etmiştir. Zorlu ve zorunlu olarak köle işçi olarak çalıştırdığı Uygur Türklerinden üretmiş oldukları mallara boykot kararı getirerek ambargo uygulamıştır. Çin hala Doğu Türkistan da hiçbir hukuk ihlali yok Doğu Türkistan da soykırım yok Doğu Türkistan da olup bitenler tamamen yalan propaganda diyerek bizleri iftirayla suçlamaktaydı” diye konuştu.

‘ÇİN’İN YAPTIĞI SOYKIRIMIN ÖRTBAS EDİLMESİ ÜZERİNE BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK’

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in 5 6 kişilik bir heyet ile birlikte 17 yıl aradan sonra ilk defa Çine karşı resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Tümtürk, “Burada görüyoruz bu ziyaretten biz bir beklentiye kapılmıştık acaba 17 yıl aradan sonra Çine yapılan bu ziyarette soykırımları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiser tarafından tespit edilecek ve bu dünyaya Çin’in belgelerle soykırımın ispat edilecek diye bir büyük beklenti içindeydik fakat 4 5 günlük ziyaret sonrası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Hanımefendinin dün yapmış olduğu açıklamada, ‘komünist parti yetkilileri görüştük, biz komünist yetkilileriyle görüştüğümüzde parti yetkileri hiçbir şekilde insan hakları ihlali olmadığını burada terörle mücadele ettiğini söylüyor. Bizi kapalı olan kamplara götürdüler burada ciddi hak ihlali göremedik Çin’in burada terörle mücadele ettiği ifadeleri bizi kararsız bıraktı’ dedi bu durumda Çin’in yaptığı soykırımın örtbas edilmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığıyla hüsrana uğradık” şeklinde konuştu.