Dernek Başkanı Ömer Yazıcı: “Veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz”

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı ise, “Dernek olarak köprü görevi görüyoruz. Köprü görevi derken, veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz. Tekerlekli sandalye, akülü araç, koltuk değneği ve yürüteç gibi imkanları sunuyoruz” dedi.

Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda, Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı yapmış oldukları faaliyetlerden bahsederek, ihtiyaç sahipleri ve yardımseverler arasında bir köprü olduklarını ifade etti.

Kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Yazıcı, “Bizim grup genelde diyaliz hastaları ve ağır grupları bulunduruyor. Biz dernek olarak köprü görevi görüyoruz. Köprü görevi derken, veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz. Tekerlekli sandalye, akülü araç, koltuk değneği ve yürüteç gibi imkanları sunuyoruz. Bir üyemiz bize müracaat ettiği anda, bütün gruplara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Hatta bazı hastalarımıza hastanelerde yer alan elektronik yataklardan temin ediyoruz. Ben kendim de ortopedik engelli ve diyaliz hastasıyım. Kesinlikle dernekten hiçbir ücret almıyorum. İhtiyacı olanlara gönüllü olarak köprü oluyoruz” dedi.

Engelliler haftasında diğer dernekleri de ziyaret ettiklerini belirten Başkanı Ömer Yazıcı, ayrıca Lösemili çocukları görmeye gittiklerini söyledi. Yazıcı, “Biz kendi grubumuzdaki engellileri ziyaret etmek, onların derdini paylaşmak, onlarla mutlu olmak istedik. Kayseri Lösemili Çocuklar Derneği’ni ziyaret ettik. Onlarda ziyaretimizden çok hoşnut kaldı. Amaç birlik beraberlik, özellikle bu hafta bunu beraber yapmış olmak mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.

‘RESMİ BİR DERNEĞİZ VE MÜRAACAT HALİNDE MAKBUZ KARŞILIĞINDA YARDIM KABUL EDİYORUZ’

Başkan Ömer Yazıcı, Kayseri’de konfederasyona bağlı 2 dernek olduğunun altını çizdi. Diğer illerden gelip kendi adlarına para toplayanlar olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Biz popüler dilenci değiliz, gidip kapı kapı gezerek para toplamıyoruz. Resmi bir derneğiz, derneğimize müracaat edildiğinde makbuz karşılığı onların yardımlarını kabul ediyoruz. Ayrıca bize yardım ettiklerinde büyük firmalar vergiden düşürebiliyor. Bu şekilde ilerleme kaydediyoruz. Önemli olan engellilerin yüzünü gülümsetebilmek. Bunun dışında bir amacımız yok. Biz, insanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kayseri insanı yardımsever. Ama lütfen yardım yaparken biraz araştırsınlar. Tabela dernekleri yerine resmi dernekleri bularak, yardımcı olabilirler” diyerek konuşmasına devam etti.

‘BÜYÜKLERİMİZDEN İSTEĞİM, MERKEZE YAKIN, ÜYELERİMİZLE TOPLANABİLECEĞİMİZ BİR YER’

Dernek olarak şimdiye kadar yaptıklarından bahseden Yazıcı, Devlet büyüklerinden yardım istedi. Yazıcı, “Biz şu zamana kadar 250 kişiye tekerlekli sandalye, 150 kişiye akülü araba, onlarca koltuk derneği, yürüteç, hasta yatağı verdik. Elimizden geldiğince ihtiyacı olan insanlara yardım ediyoruz. Bizim 2 bine yakın üyemiz var, bu arkadaşlar bir gün durup bir gün diyalize bağlı zaman geçiriyorlar. Pazar günü 2 bin kişiyi meydana toplayabilirim. Bizim yerimiz Yeşil Mahalle’de, merkeze çok uzakta kalıyor. Büyüklerimizden isteğim, merkeze yakın, üyelerimizle toplanabileceğimiz bir yer” dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda bütün engellilerin haftasını kutlayan Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı, bu hafta için yazdığı şiiri okuyarak konuşmasını bitirdi.

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği yöneticilerinden Bahri Şahbaz da, “Benim tek istediğim, bütün üyelerimizin, engelli vatandaşların toplanıp sohbet edebileceği bir yer. Belediyemizden, büyüklerimizden bunu istiyoruz, başka bir şey değil” dedi.