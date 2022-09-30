Derinkuyu fasulyesinin hasadı yapıldı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Coğrafi İşaret alan Derinkuyu fasulyesinin hasadı yapıldı.

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  • 30.09.2022 16:29
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:29
Derinkuyu fasulyesinin hasadı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde Coğrafi İşaret alan Derinkuyu fasulyesinin hasadı yapıldı.

Hasat etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Derinkuyu Kaymakamı Esra Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş ve protokol üyeleri katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel hasat ile ilgili yaptığı açıklamada, “Derinkuyu fasulyesi olarak coğrafi işaret almış olan bir ürünümüz. Bölge ekonomisi içinde son derece değerli bir ürün. Nevşehir ili olarak Türkiye’nin üretim ihtiyacının yüzde 11’ini karşılıyoruz. Yüzde 11’in de yüzde 55’ini Derinkuyu’da gerçekleştiriyoruz. Kuru fasulye üretimi açısından Türkiye’de 4. sıradayız. Bölgemiz için önemli tarımsal ürünler; patates, kuru fasulye ve kabak çekirdeğidir. Bölgede kullanılan tohum, yabancı menşeli tohumlar. Türk menşeli yerli tohumlarında yaygınlaştırılması çerçevesinde bu sene 253 çiftçimize tohum yardımı yapıldı ve 6 bin dekarlık alanda bu üretim gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Vali Becel, Nevşehir bölgesinde yılda 34 bin ton kuru fasulye üretildiğini belirterek, bunun 20 bin tonunun Derinkuyu’da üretildiğinin altını çizdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de yaptığı açıklamada, "Hem ekim alanlarındaki rekoltenin güzel olması hem de fiyatların çiftçimizin beklediği fiyatlar olması mutluluk verici. Hakikatten üreten, gayret gösteren hem Derinkuyu’ya hem Nevşehir’e hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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