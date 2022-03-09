Derebağ ve Kapuzbaşı Şelaleleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzbaşı Şelalesi ve Derebağ Şelalesi hakkında bilgi veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022 turizm sezonuna hazırlandıklarını kaydetti. Öztürk, “Derebağ Şelalesi ilçenin önemli bir turizm değeri. Bizim her zaman Derebağ şelalemizi mini butik Karadenizli diye tabir ettiğimiz bir yer. 2022 turizm sezonuna hazırlıyoruz. Milli parklarımızın ihaleyle özel şahıslara vermiş olduğu işletmesini özel sektörün yapacağı bir yer. Belediye olarak zaman zaman temizliğine bakıyoruz. 2022 yılı sezonun nisan ayı itibarıyla Ramazan şerifin gelmesiyle inşallah insanlarımız burada gelip iftarlarını yapacaklar. Özel sektörler de çok güzel nezih bir ortam oluşturmaya gayret ediyorlar” dedi.

Turizm sezonuna hazırlık olarak bakanlık ve valilikle beraber ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Öztürk, “Şunu söylemeliyim arkamızda görünen dağ henüz patlaması gerçekleşmedi suyun debisi istediğimiz debide değil. İnşallah bundan 15 yıl sonra 3 – 4 katı daha su patlaması ve debisi yükselmiş olacak. Tabi burası ön reklam dediğimiz bir yerimiz ama Kapuzbaşı şelalesi dünyaca ünlü Niagara Şelalesinden sonra yükseklik olarak ikinci şelale olma özelliğini taşıyor. Gerek Kapuzbaşı Şelalesi gerekse Derebağ Şelalesiyle ilgimiz alakamız devam ediyor. Kapuzbaşı Şelalemiz turizm master planında biraz daha hızlanmasına gerekir diye inanıyorum. Yahyalı belediyemizin bütçesi ile yapılacak bir iş değil. Bakanlık nezdinde valilik olarak hep beraber mesafe kat edebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

‘300 BİN TURİST BEKLİYORUZ’

Pandemi sürecinde yeni alınan kararlarla beraber Derebağ ve Kapuzbaşı Şelalelerinin ziyaretçi sayısının artacağını belirten Başkan Öztürk, “2021 yılında pandemi sürecini büyük bir oranda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak turizmi atlattık. 2021 yılında 200 bin kişinin geldiği bir turizm yerinden bahsediyoruz. İnsanlarda 2 yıldan beri turizm amaçlı gezememenin de hasreti var. Biz inşallah bu yıl gerek yurtiçinden gerek yurtdışından 300 bin kişiye yakın turistimizi bekliyoruz. Kapadokya bölgesindeki turizm acenteleriyle görüştük. Onların da gelme arzuları var. Bu noktada biz gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.