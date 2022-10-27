Derde deva ıhlamur 400 TL'ye satılıyor

Kayseri'de soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa faydası bulunan ıhlamurun kilosu 400 TL'ye satılıyor. Aktar Mehmet Korkusuz, 'Çiçek ıhlamurun içimi çok güzel, bu nedenle çok tercih ediliyor' dedi.

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  • 27.10.2022 10:24
  • Güncelleme: 27.10.2022 12:00
Derde deva ıhlamur 400 TL'ye satılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa faydası bulunan ıhlamurun kilosu 400 TL’ye satılıyor. Aktar Mehmet Korkusuz, “Çiçek ıhlamurun içimi çok güzel, bu nedenle çok tercih ediliyor” dedi.

Soğuk algınlığı ve grip rahatsızlığında en çok tercih edilen bitki olan ıhlamur, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, solunum yollarının rahatlatılmasında da tercih ediliyor. Güzel kokusu ve tadıyla vatandaşlarca en çok tercih edilen bitkilerden olan ıhlamur, Kayseri’de kilosu 400 TL’ye satışa sunuluyor. Ihlamurun faydasının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Aktar Mehmet Korkusuz, içiminin yoğun olmasından dolayı en çok çiçek ıhlamurun tercih edildiğini belirtti. Korkusuz, “Ihlamurda en çok sattığımız çiçek ıhlamur. Onun rengi daha güzel çıkar ve daha hoş bir aroması var. İçimi de daha güzel. Bu çiçek ıhlamur, çok zor toplanılan bir ürün. Yapraklı ıhlamurdan çiçekler tek tek ayrıldığı için zahmetli oluyor. O nedenle şu anda fiyatı iyi durumda. Geçen sene 300 TL’ye satıyorduk. Bu sene de 400 TL oldu. Biraz zahmetli, işçiliği çok, aroması çok yüksek. İçimi çok güzel. Bu nedenle çok tercih ediliyor. Zaten en çok sattığımız da çiçek ıhlamur. Vatandaşlarımız çiçek ıhlamuru çok fazla bilmiyor, bize soruyorlar. Biz de kendilerine çiçek ıhlamuru öneriyoruz. Fiyatımız da uygun. Müşterilerimize her zaman çiçek ıhlamuru tercih etmelerini öneriyoruz. Kendilerine de zaten sorduklarında çiçek ıhlamuru veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktar Korkusuz, vatandaşlara kullanmak istedikleri bitkileri ve aktar malzemelerini de güvendikleri yerlerden temin etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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İHA

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