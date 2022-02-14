Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta kış mevsiminde tekne ile balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan balıkçılar, günde 100 kilogram üzerinde sazan, alabalık, somon, çay balığı avlıyor.

PAYLAŞ
  • 14.02.2022 10:52
  • Güncelleme: 14.02.2022 10:52
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta kış mevsiminde tekne ile balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan balıkçılar, günde 100 kilogram üzerinde sazan, alabalık, somon, çay balığı avlıyor.

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasında Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Kimi balıkçılar baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle tonlarca alabalık üretimi gerçekleştirirken, tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağlayan kimi balıkçılar da baraja ağ atarak rızıklarını arıyor.

Kış mevsimi olmasına rağmen Çekerek Barajında tekne ile avcılık yapan balıkçılar, günde 100 kilogramın üzerinde sazan, somon, alabalık ve çay balığı avlıyor. Çekerekli balıkçılar, barajdaki balıkları avlamak için günün erken saatlerinde tekne ile baraja açılıyor. Baraja attıkları ağları bırakıp geri dönen balıkçılar, ertesi gün yine tekne ya da sandallar ile ağların bulunduğu alana gidiyor. Ağlarına takılan balıkları tekneye alan balıkçılar, günün sonunda yakaladıkları balıkları Çekerek Su Ürünleri Kooperatifine satarak evlerine mutlu dönüyorlar.

Denizi olmayan Yozgat’ta tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağladıklarını söyleyen balıkçı İsmail Yiğit, “Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kooperatifimiz adına balıkçılık yapmaktayım. Günlük belli olmuyor 100 kilograma kadar balık tutuyoruz. Somon, sazan, alabalık ve çay balığı tutuyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz” dedi.

Balıkçı Yiğit, Çekerek Barajında 15-20 kilogramı bulan sazan balıklarını avladıklarını da sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi'de Bayrak Değişimi

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi’de Bayrak Değişimi

Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Emrah Başsan ısınmada sakatlandı

Emrah Başsan ısınmada sakatlandı

Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi

Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi

Miguel Cardoso 2. golünü attı

Miguel Cardoso 2. golünü attı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

Öğrencilere ve kursiyerlere teknolojik kolaylık, 'E-sınav merkezi'

Öğrencilere ve kursiyerlere teknolojik kolaylık, 'E-sınav merkezi'

DAHA FAZLA
Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Kayseri’de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Erciyes'te insan seli

Erciyes'te insan seli

Kapkaççı adliyede

Kapkaççı adliyede