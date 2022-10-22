Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

Yeşilhisar ilçesinde çiftçilik yapan baba Mehmet Kendir ile oğlu İsa Kendir, ilçede tarım ürünü çeşitliliğini arttırmak için yeni bir ürün denemesi yapmaya karar verdi. Sezon başında 1 dönümlük araziye bal kabağı ektiler. Tarlanın bakımını yapan baba oğul sezon sonunda kabak hasadı yaptılar. Sonuç, yüzleri güldürdü. 1 dönümlük araziden 9 ton civarında bal kabağı üretimi gerçekleşti.

Bal kabağının kilosunu 5 liradan sattıklarını anlatan çiftçi Mehmet Kendir, “Yeşilhisar’da ürün çeşitliliğini artırmak için bu deneme ekimimizdi. Verim güzeldi. Bizim topraklara uyumlu bir bitki olduğunu anladık. Talep yoğunluğu yaşadık. Müşterilerimiz çok beğendi. Seneye daha fazla araziye ekmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.