Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

Kayseri'de çiftçilik yapan baba ile oğlu, deneme amaçlı yaptıkları ekimden 9 ton bal kabağı üretimi yaptı. 

PAYLAŞ
  • 22.10.2022 17:33
  • Güncelleme: 22.10.2022 17:33
Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

Yeşilhisar ilçesinde çiftçilik yapan baba Mehmet Kendir ile oğlu İsa Kendir, ilçede tarım ürünü çeşitliliğini arttırmak için yeni bir ürün denemesi yapmaya karar verdi. Sezon başında 1 dönümlük araziye bal kabağı ektiler. Tarlanın bakımını yapan baba oğul sezon sonunda kabak hasadı yaptılar. Sonuç, yüzleri güldürdü. 1 dönümlük araziden 9 ton civarında bal kabağı üretimi gerçekleşti. 

Bal kabağının kilosunu 5 liradan sattıklarını anlatan çiftçi Mehmet Kendir, “Yeşilhisar’da ürün çeşitliliğini artırmak için bu deneme ekimimizdi. Verim güzeldi. Bizim topraklara uyumlu bir bitki olduğunu anladık. Talep yoğunluğu yaşadık. Müşterilerimiz çok beğendi. Seneye daha fazla araziye ekmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tez konusu olan 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, örnek gösterildi

Tez konusu olan ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, örnek gösterildi

Kayseri'de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

Deneme amaçlı ekimden 9 ton üretim

DAHA FAZLA
Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor

Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Koramaz Vadisi'nde görsel şölen

Koramaz Vadisi'nde görsel şölen

Bu kanun yalnızca Kayseri'yi kapsıyor

Bu kanun yalnızca Kayseri’yi kapsıyor