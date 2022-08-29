Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkununun bir araya geldiği Erciyes Moto Fest sona erdi. Zirvede moto akrobasi şampiyonu Birkan Polat rüzgarı esti.

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  • 29.08.2022 12:19
  • Güncelleme: 29.08.2022 12:42
Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkununun bir araya geldiği Erciyes Moto Fest sona erdi. Zirvede moto akrobasi şampiyonu Birkan Polat rüzgarı esti.

Kayseri Erciyes AŞ destekleri ile Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Motosiklet Festivali bu yıl beşinci kez düzenlendi. Vestel, Aytemiz, Motul, Spor Moto, KTM ve Lodos Enerji’nin destekleri ile gerçekleşen festival Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır, karavan kamp alanında yapıldı. 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, motor şovları, nefes kesen akrobasi gösterilerine ve çeşitli etkinliklere sahne olan Erciyes, motosiklet severlere unutulmaz bir festival yaşattı. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce demir atlı zirvede buluşturan festivalin ilk gününde kamp ateşi yakıldı. Demir atlılar çeşitli müzik gruplarının sahne performansları ile doyasıya eğlendi. Motosiklet oyunları, şovlar, motocross yarışları gibi çeşitli faaliyetlerin yapıldığı organizasyonda klasik otomobil, off-road ve vosvos araçlar da sergilendi. Erciyes Motosiklet Festivali’ne katılan Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da motoru ile heyecan verici gösteriler sergiledi. İzleyiciler tarafından ilgi ile izlenen şov büyük beğeni topladı. Etkinlik boyunca Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkânı bulan motosikletçiler, festivalin son gününde Erciyes’te başlayan kortej ile şehir merkezinden geçerek Kayseri halkına coşkulu bir gün yaşattı.

Festival hakkında konuşan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Motosiklet Festivalini, Kayseri’deki motosiklet kulüplerimizin projesi üzerine beş yıl önce harekete geçtik ve ilkini yapmıştık. Bu güzel festivalin beşincisini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehir içinden ve şehir dışından Erciyes’in bu güzel atmosferinde bu güzel havayı bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Festivalimiz her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Erciyes’te motosiklet tutkunlarının bir araya gelebileceği ve birlikte iş yapabileceği bir ortam oluştu. Önemli olan bunu daha da ötelere taşımak. Ülkemizde sayılır festivallerden biri konumuna gelen Erciyes Moto Fest adını artık dünyada da duyuruyor. Ev sahipliği yaptığımız bu güzel organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelen misafirlerimizi sağlıkla uğurladık” ifadelerini kullandı.

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İHA

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