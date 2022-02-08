DEİK'ten Kenya'ya yatırım çağrısı

Kenya İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli'yi ziyaret ederek, yeni görevini tebrik etti.

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  • 08.02.2022 11:18
  • Güncelleme: 08.02.2022 12:33
DEİK'ten Kenya'ya yatırım çağrısı
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Kenya İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli’yi ziyaret ederek, yeni görevini tebrik etti.

Kenya İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil, DEİK Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı olarak görevlendirilen Ömer Karadeli’yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Abdullah Yeşil, “Bugün Straton’a ziyarete geldik. Başkanımızın yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, muvaffakiyetler diliyoruz. Bende önceki dönem DEİK’de Kenya İl Konseyi Başkan Yardımcısı olarak katkıda bulundum. İnşallah yeni dönemde hem Kenya’nın Fahri İstanbul Konsolosu olarak hem de bu güzel işbirliğinde kendisine destek olmak için buradayım” diye konuştu.

Ömer Karadeli: “Kenya’nın önemi yükseliyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DEİK Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli de, Afrika’nın genelinin ilerleyen yıllarda çok yükselen bir değer olacağını söyleyerek, “İletişim çağının gelişmesi ile birlikte dünya daha küçülen bir çerçeve içerisine giriyor. Afrika genelinde gelecek yıllarda çok yükselen bir değer olacak. Türkiye’deki iş hacminin gitgide daraldığını düşünecek olursak, ticari hacmimiz bir anda Rusya’nın, bir anda Amerika, Avrupa’nın ve İran’ın kıskacında hem siyasi baskılar üzerinden hem de Türkiye’nin geçirdiği siyasi evreler üzerinden dışarıya açılma ihtiyacı gitgide artmaktadır. Dolayısıyla Kenya’nın önemi daha da yükselmektedir. Eğer bizim sanayicilerimiz yurt dışında yatırım yapmayı düşünüyorsa Kenya bunun en iyi başlama noktasıdır. Tabi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu açılımındaki DEİK, kurumsal bir yapıdır. Kurumsal yapı içerisinde ciddi bilgiler kurumundan alınabilir. Bizde yardımcı olmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Kenya mercek altına alınmalı”

Karadeli, “Yatırımcılarımıza bir an evvel kendilerini toparlayıp, hazırlıklarını yaparak, Kenya’yı mercek altına almalarını tavsiye ediyoruz. Başarılı olacaklarını umuyorum. Kayseri sanayi şehridir, tarım ve hayvancılık yoktur. Kayseri tamamen sanayi üzerinde gelişmiş bir şehirdir. Dolayısıyla yatırımlarının tamamını, olmasa da en azından bir kısmını Kenya üzerinden oluşturmalarını tavsiye ederim. Gerekli yardımı da yapacağız” dedi.

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İHA

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