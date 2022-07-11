Dedesinin mezarını kazan kişiyi ilanla arıyor

Olay, Yeşilhisar ilçesinde yaşandı. İlçe Mezarlığına bayram ziyaretine giden Mustafa K., isimli vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. 1963 yılından beri dedesinin ve ailesinin bulunduğu sandukalı mezarın açıldığını gören Mustafa K., durumu yetkililere bildirdi.

Mezarın kazılmış olduğuna şaşırdığını belirten Mustafa K., “Yetkililere ulaştım. Mezarın içine telefon numaramı yazdığım bir not bıraktım. Rica ediyorum dedemizin kemiklerini sızlatan her kimse beni arasın. Olabilir insan halidir, mezarımızı eski haline getirelim” dedi.