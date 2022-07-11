Dedesinin mezarını kazan kişiyi ilanla arıyor
Kayseri'de dedesinin mezarına bayram ziyaretine giden Mustafa K., isimli vatandaş mezarın kazılı olduğunu görünce, yapan kişiyi bulmak için ilan bıraktı.
- 11.07.2022 12:04
- Güncelleme: 11.07.2022 12:04
Olay, Yeşilhisar ilçesinde yaşandı. İlçe Mezarlığına bayram ziyaretine giden Mustafa K., isimli vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. 1963 yılından beri dedesinin ve ailesinin bulunduğu sandukalı mezarın açıldığını gören Mustafa K., durumu yetkililere bildirdi.
Mezarın kazılmış olduğuna şaşırdığını belirten Mustafa K., “Yetkililere ulaştım. Mezarın içine telefon numaramı yazdığım bir not bıraktım. Rica ediyorum dedemizin kemiklerini sızlatan her kimse beni arasın. Olabilir insan halidir, mezarımızı eski haline getirelim” dedi.
1ha
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